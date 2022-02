Itália mantém veto à entrada de turistas brasileiros até 15/3

SÃO PAULO, 1 FEV (ANSA) – Entrou em vigor nesta terça-feira (1º), a prorrogação do veto da entrada de turistas brasileiros na Itália, que tem validade até dia 15 de março, por conta da pandemia de Covid-19. Só podem entrar no país cidadãos em casos específicos, como trabalho, saúde, estudo, urgência comprovada ou retorno à residência.

Também podem entrar pessoas que tenham uma relação afetiva comprovada e estável (mesmo que não morem juntos) com cidadãos italianos ou pessoas que morem legalmente na Itália e atletas, técnicos, juízes e comissários de competições esportivas em nível profissional.

Nos casos em que é permitida a entrada, é necessário preencher um formulário de localização de passageiros e fazer um teste para detectar a Covid-19 (se for molecular, em até 72 horas antes; se for antígeno, até 24h).

Ao chegar no país, é preciso comunicar a entrada ao Departamento de Prevenção da agência sanitária local e chegar ao destino final apenas em veículo particular. Após chegar a indicado no formulário, é obrigatório cumprir 10 dias de isolamento e fazer um novo teste para detectar a doença ao fim desse período. (ANSA).

