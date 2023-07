++ Itália mantém perpétua a Messina Denaro por morte de juízes +

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/07/2023 - 12:01 Compartilhe

PALERMO, 19 JUL (ANSA) – A Corte de Apelação de Caltanissetta, na Itália, confirmou nesta quarta-feira (19) a condenação do líder mafioso Matteo Messina Denaro à prisão perpétua por conta dos atentados que mataram os juízes antimáfia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

A sentença chega no dia exato do aniversário de 31 anos do ataque da Cosa Nostra contra Borsellino, ocorrido em 19 de julho de 1992, em Palermo, e que também vitimou cinco agentes da escolta do magistrado. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias