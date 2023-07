Itália mantém pena perpétua a Messina Denaro por morte de juízes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/07/2023 - 12:01 Compartilhe

PALERMO, 19 JUL (ANSA) – A Corte de Apelação de Caltanissetta, na Itália, confirmou nesta quarta-feira (19) a condenação do líder mafioso Matteo Messina Denaro, 61, à prisão perpétua por conta das explosões que mataram os juízes antimáfia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

A sentença chega no dia exato do aniversário de 31 anos do atentado da Cosa Nostra contra Borsellino, ocorrido em 19 de julho de 1992, em Palermo, e que também vitimou cinco agentes da escolta do magistrado. Já Falcone foi assassinado pela máfia em 23 de maio daquele mesmo ano, ao lado de sua esposa, Francesca Morvillo, e de três agentes de sua escolta.

Messina Denaro havia sido condenado em primeira instância em 2020 como mandante dos atentados, que se tornaram um marco na luta contra a máfia na Itália. No julgamento em segundo grau, o colegiado presidido pela juíza Maria Carmela Giannazzo acolheu o pedido do Ministério Público para manter a pena de prisão perpétua.

Ainda cabe recurso à Suprema Corte. O líder da Cosa Nostra, preso desde janeiro na penitenciária de segurança máxima de L’Aquila, após quase 30 anos foragido, não quis participar da audiência em videoconferência para ouvir a sentença.

De acordo com a acusação, Messina Denaro foi um dos responsáveis por iniciar a “era dos massacres” na Cosa Nostra, com atentados nas principais cidades da Itália no início dos anos 1990, incluindo aqueles que mataram Falcone e Borsellino, símbolos do combate à máfia.

O criminoso estava foragido desde 1993 e era tido como o “chefe dos chefes” da Cosa Nostra, mas foi capturado em janeiro passado, em um hospital de Palermo onde faria quimioterapia contra um tumor no cólon. (ANSA).

