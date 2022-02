Itália mantém 6ª colocação do ranking da Fifa

SÃO PAULO, 10 FEV (ANSA) – Com apenas uma mudança entre os 10 primeiros colocados, a Fifa divulgou nesta quinta-feira (10) a tabela atualizada de seu ranking. A Bélgica segue na liderança da lista, o Brasil ocupa a segunda posição e a Itália permaneceu em sexto.

A Argentina, que venceu recentemente as duas partidas disputadas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, ultrapassou a rival Inglaterra e assumiu a quarta colocação, atrás somente de Bélgica, Brasil e França. Os britânicos, no entanto, não entram em campo desde novembro, quando golearam San Marino por 10 a 0.

As principais mudanças aconteceram entre as seleções do continente africano, já que Camarões sediou recentemente a Copa das Nações Africanas. O campeão Senegal pegou o elevador e subiu para a 18ª colocação, já a Gâmbia, uma das grandes surpresas do torneio, ganhou 25 posições e está em 125º.

Fora da África, as seleções do Canadá e da Costa Rica também conquistaram bons resultados e subiram sete posições no ranking da Fifa.

Assim como os ingleses, a Itália não entra em campo desde novembro e ficou imóvel na tabela, mas vem se preparando para a repescagem da Copa do Mundo. A seleção liderada por Roberto Mancini terá um decisivo encontro contra Macedônia do Norte, no dia 24 de março.

A próxima atualização do ranking da Fifa acontecerá em 31 de março. (ANSA).

Saiba mais