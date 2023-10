Itália manifesta solidariedade com Turquia após atentado a bomba

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/10/2023 - 12:01 Compartilhe

ROMA, 1 OUT (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, manifestou neste domingo (1º) sua solidariedade com a Turquia, alvo de um ataque terrorista nas proximidades de um prédio ministerial em Ancara.

O governo turco informou que dois homens fizeram um atentado a bomba em frente ao Ministério do Interior. Ali Yerlikaya, chefe da pasta, declarou que um dos terroristas morreu na explosão e o outro foi “neutralizado” pelas forças de ordem.

“Acompanho com grande atenção as notícias de Ancara. O governo italiano condena veementemente todas as formas de terrorismo e expressa a sua total solidariedade com a Turquia”, escreveu Tajani em suas redes sociais.

O ministro turco acrescentou que ao menos dois policiais se feriram levemente durante a ação. O político ainda afirmou que os terroristas só conseguiram se aproximar do prédio por terem usado uma viatura.

Entre 2015 e 2016, a capital turca esteve diversas vezes no centro de ataques terroristas, mas o último havia sido em março de 2016, quando um carro-bomba explodiu no centro da cidade e deixou 38 mortos. (ANSA).

