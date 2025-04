Itália manda novo grupo de migrantes à Albânia

BRINDISI, 11 ABR (ANSA) – A Itália enviou nesta sexta-feira (11) um novo navio com um grupo de 40 migrantes a bordo da cidade portuária de Brindisi para um centro de permanência e repatriação (CPR) em Shengjin, na Albânia.

Todos os migrantes serão desembarcados e acompanhados pelas autoridades policiais até o centro de Gjader. Segundo relatos, as pessoas são provenientes da Tunísia, Egito, Paquistão, Argélia, Geórgia, Nigéria, Moldávia, entre outras nações.

Os indivíduos estão agora nas duas instalações construídas e geridas por italianos em Shëngjin e Gjadër, estruturas na Albânia que fazem parte da estratégia do governo da premiê Giorgia Meloni para desestimular fluxos migratórios no Mediterrâneo Central.

“Eles saíram algemados. Vamos pedir explicações sobre as modalidades de transferência. Estamos aguardando para entrar no local assim que as operações policiais terminarem.

Aparentemente, eles vêm de muitas unidades de resgate, quase todas italianas, mas não temos muitas informações”, relatou a eurodeputada do Partido Democrático (PD), Cecilia Strada.

A transferência é feita após a aprovação do decreto de 28 de março, que permite a transferência não apenas de requerentes de asilo interceptados no mar, mas também de migrantes irregulares aos quais o comissário de polícia tenha entregue o decreto de expulsão e um juiz tenha validado sua permanência. (ANSA).