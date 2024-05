Itália: Lucros da Enel aumentam, com forte geração de energia renovável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 15:33 Para compartilhar:

Os lucros da Enel aumentaram no primeiro trimestre, impulsionados pela forte geração de energia renovável e pela otimização dos custos de fornecimento que contribuíram para uma melhoria nas margens de vendas. A empresa reportou na quinta-feira, 9, um lucro líquido de 1,93 bilhões de euros (US$ 2,07 bilhões) no período de janeiro a março, em comparação com US$ 1,03 bilhões de euros um ano antes. Numa base ajustada, o lucro líquido – ou rendimento ordinário líquido – saltou mais de 44%, para 2,18 bilhões de euros.

Os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações cresceram quase 24%, para 5,89 bilhões de euros. Ajustado para efeitos extraordinários, o Ebitda – ou Ebitda ordinário – aumentou quase 12%, para 6,09 bilhões de euros.

As receitas diminuíram de 26,41 bilhões de euros para 19,43 bilhões de euros, devido a preços mais baixos, a uma diminuição nas quantidades de eletricidade vendida e a uma menor produção a partir de fontes térmicas. As despesas de capital caíram 10%, para 2,59 bilhões de euros, enquanto a dívida financeira líquida do grupo ascendeu a quase 60,70 bilhões de euros, em comparação com 60,16 bilhões de euros no final de 2023.

Este ano, a Enel continua a esperar um lucro ordinário líquido entre 6,6 bilhões de euros e 6,8 bilhões de euros, e um Ebitda ordinário entre 22,1 bilhões de euros e 22,8 bilhões de euros.