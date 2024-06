Itália liga alerta vermelho contra calor às vésperas do verão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 19 JUN (ANSA) – O Ministério da Saúde da Itália emitiu alerta vermelho contra o calor em oito cidades do país nos próximos dias, que marcam o início do verão no Hemisfério Norte.

O “selo vermelho”, que indica nível máximo de risco para toda a população, com “possíveis efeitos negativos na saúde de pessoas saudáveis e ativas, e não apenas em idosos, crianças e doentes crônicos”, começa a valer em Perúgia, no centro da Itália, nesta quinta-feira (20).

Na sexta (21), a capital da Úmbria ganhará a companhia de outros oito municípios, incluindo a capital Roma, também na parte central da península. As outras cidades na lista são Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo e Rieti.

A partir de quinta, 15 municípios em 10 regiões terão “selo laranja”, que pressupõe “condições meteorológicas que podem representar um risco para a saúde, em particular nos subgrupos mais suscetíveis”: Ancona, Bari, Bolonha, Campobasso, Catânia, Florença, Frosinone, Latina, Nápoles, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

As ondas de calor ocorrem quando há temperaturas muito elevadas durante vários dias consecutivos, muitas vezes associadas a elevados níveis de humidade, forte radiação solar e falta de ventilação. (ANSA).