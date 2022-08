Itália lidera ranking de melhores sorveteiros do mundo

Ansa 07/08/2022 - 14:54 Compartilhe

SÃO PAULO, 7 AGO (ANSA) – No momento em que a Itália enfrenta um dos verões mais quentes de sua história, um ranking elaborado pelo Gelato Festival apontou que o país tem o melhor sorveteiro do mundo.

O concursou avaliou mais de 5 mil profissionais de dezenas de países e também incluiu outros seis italianos no top 10.

A primeira posição coube a Marco Venturino, da sorveteria I Giardini di Marzo, localizada na cidade de Varazze, na Ligúria.

Ele foi premiado por seu sorvete Bocca di Rosa, que leva leite, chocolate branco e água de rosas, inspirado em um xarope tradicional da região, e faturou 246 pontos no concurso.

Na segunda posição, com 225 pontos, aparece Adam Fazekas, da sorveteria Fazekas Crukraszda, de Budapeste, na Hungria, com um sorvete de pistache. Já o terceiro lugar ficou com a italiana Giovanna Bonazzi, de La Parona di Gelato, em Verona, no Vêneto.

A Itália ainda aparece no top 10 com Massimiliano Scotti, da VeroLatte (quinto); Fabio Forghieri, da Gelateria dei Principi (sétimo); Paulo Pomposi, da Gelateria Pasticceria Badiani, e Leonardo La Porta, da Gelateria Miretti (empatados em nono); e Fabrizio Fenu, da “I Fenu” (10º).

O ranking é fruto de uma parceria entre o Gelato Festival, iniciativa criada por italianos de Florença, a empresa Carpigiani e a Exposição Internacional de Sorveteria, Confeitaria e Panificação Artesanal (Sigep).

Para montar a classificação, um painel de especialistas avaliou vários critérios, incluindo competência técnica, qualidade, combinação de ingredientes e sabor. (ANSA).