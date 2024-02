Itália lidera novo ranking europeu de reputação turística

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/02/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 3 FEV (ANSA) – A Itália atingiu o topo do ranking geral de reputação do turismo europeu, apesar de precisar melhorar o uso institucional das redes sociais, anunciou o instituto de pesquisa de mercado Demoskopika neste sábado (3).

Segundo o estudo, o país ocupa o primeiro lugar no novo Índice de Reputação do Turismo Europeu com 109,1 pontos, seguido pela Espanha, com 105,3 pontos, e pela Alemanha, com 101,6 pontos.

No total, a Itália aparece no topo do ranking em três dos cinco indicadores utilizados pela Demoskopika para elaborar a tabela – destino de pesquisa online, popularidade e confiança no Tripadvisor – e em segundo na avaliação do sistema de alojamento.

No entanto, cai para o quinto lugar quando o tema é reputação social, atrás de Espanha, Portugal, Grécia e Alemanha, devido ao uso inadequado das redes sociais pela Agência Nacional de Turismo da Itália (Enit) e o site “Italia.it”.

“O estudo destaca a necessidade de a Itália se alinhar com as estratégias dos seus principais concorrentes europeus na utilização das redes sociais, implementando ações mais incisivas para promover a oferta turística italiana”, delcarou o presidente da Demoskopika, Raffaele Rio.

A ministra do Turismo da Itália, Daniela Santanchè, elogiou os resultados, mas disse que “não são suficientes”.

“Devemos aspirar a tornar a Itália capaz de apresentar a melhor oferta turística em termos de riqueza, profundidade e qualidade, para que seja não apenas o destino online mais sexy, mas também o mais escolhido”, afirmou ela à ANSA.

“Desta forma, devemos continuar num caminho de construção de propostas turísticas de qualidade e de fortalecimento da reputação da marca”, continuou ela, acrescentando que o novo polo turístico digital que está em desenvolvimento será uma parte importante deste processo. (ANSA).

