Itália leva gol nos acréscimos e está fora da Copa

ROMA, 2 AGO (ANSA) – A África do Sul derrotou a Itália por 3 a 2 nesta quarta-feira (2) e eliminou a Azzurra na fase de grupos da Copa do Mundo feminina, resultado frustrante para um país que chegou nas quartas de final da última edição.

As italianas abriram o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, em pênalti convertido por Arianna Caruso, mas, aos 32, Benedetta Orsi recuou errado para a goleira Francesca Durante e fez contra.

Aos 22 da segunda etapa, Hildah Magaia colocou a África do Sul na frente, porém, aos 29, Arianna Caruso empatou para a Azzurra.

Esse resultado classificaria a Itália para as oitavas, mas, já nos acréscimos, Thembi Kgatlana fez o terceiro e sacramentou uma classificação inédita para as sul-africanas.

O grupo G da Copa terminou com a Suécia na liderança, com nove pontos, seguida pela África do Sul, com quatro. Já Itália, com três, e Argentina, com um, foram eliminadas.

O desempenho abaixo das expectativas no Mundial deve custar o cargo da técnica da Azzurra, Milena Bertolini, que tem contrato apenas até 31 de agosto.

“Meu futuro não importa, o que conta é o movimento. Da minha parte, espero ter deixado uma herança”, disse a treinadora, que comanda a seleção desde 2017.

Nas oitavas de final, a África do Sul vai pegar a Holanda, enquanto a Suécia enfrenta os Estados Unidos. (ANSA).

