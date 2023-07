Itália lança trilha de 51 km nas colinas do Prosecco

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/07/2023 - 13:50 Compartilhe

TREVISO, 8 JUL (ANSA) – Foi inaugurada na Itália uma trilha de 51 quilômetros entre as colinas produtoras do Prosecco, vinha do país mais consumido no mundo, em uma área tombada pela Unesco em 2019 como patrimônio mundial da humanidade.

O caminho vai de Vidor, cerca de 60 quilômetros ao norte de Veneza, até Vittorio Veneto, na região do Vêneto, passando pelas zonas viticultoras de Conegliano e Valdobbiadene, de onde sai o famoso espumante italiano.

Ao longo dos 51 quilômetros, o excursionista poderá percorrer as belezas naturais da área pré-alpina, bem como encostas íngremes, vales ricos em água e cumes acentuados das serras.

O percurso também é repleto de locais de cultura, que contam séculos de história em um território rico em vilarejos medievais, castelos, abadias e igrejas.

“Os visitantes poderão fazer uma imersão em um território onde o acolhimento é uma obrigação e os produtos enogastronômicos se tornaram icônicos em todo o mundo, a partir do Prosecco”, disse o governador do Vêneto, Luca Zaia, na inauguração da trilha.

Aos moldes do Caminho de Santiago, na Espanha, a atração também dará aos excursionistas um timbre certificado em cada etapa do trajeto. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias