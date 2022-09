Itália lança selo para celebrar centenário do circuito de Monza

Ansa 06/09/2022 - 11:05 Compartilhe

ROMA, 6 SET (ANSA) – A Poste Italiane, empresa nacional de serviços postais, emitiu um novo selo para celebrar o centenário do tradicional autódromo de Monza, na Itália.







A arte do selo reproduz um trabalho do designer inglês Michael Turner que retrata uma parte da segunda edição do Grande Prêmio da Itália, realizada em 10 de setembro de 1922, no circuito de Monza.

Em primeiro plano estão o Fiat 804 do italiano Pietro Bordino, vencedor da corrida, e o Bugatti T29 do espanhol Pierre de Vizcaya, que concluiu a prova em terceiro. Ao fundo aparece um terceiro carro (Diatto 20S), dirigido por Guido Meregalli. Os pilotos, que estão em uma reta, são acompanhados pela arquibancada repleta de pessoas.

Construído em 1922 em somente 110 dias, o autódromo de Monza é um dos mais antigos do atual calendário da Fórmula 1. A decisão de erguer um circuito foi decidida pelo Automóvel Clube da Itália (ACI) por ocasião do 25º aniversário de sua fundação.

Lewis Hamilton e Michael Schumacher são os pilotos com o maior número de vitórias em Monza, com cinco. Já o último italiano a ganhar no circuito foi Ludovico Scarfiotti em 1966. (ANSA).