Itália lança exposição sobre importância da vacinação

ROMA, 28 FEV (ANSA) – Uma exposição interativa sobre o valor das vacinas será inaugurada nesta quarta-feira (28), no Museu da Ciência do “Instituto Superiore di Sanità”, em Roma, na Itália. A ideia central da exposição é apresentar aos visitantes uma jornada real no universo do conhecimento sobre o papel que as vacinas tiveram e têm na saúde pública. Para isso, a mostra foi construída a partir de evidências cientifíficas presentes até o momento. “Uma operação cultural e uma educação científica”, explica Walter Ricciardi, presidente do Instituto, ressaltando que “uma Instituição que promove a saúde pública precisa realizar mostras assim, visando sempre pelo bem dos cidadãos”.

Vídeos, questionários, jogos de simulação, painéis de informação e algumas fotos vão fazer parte de um cenário interativo, aonde o público vai poder se entreter e entender o mundo das vacinas. No caso de simulações, por exemplo, será possível ver um rosto afetado por uma doença infecciosa, como o sarampo. Dessa forma, o conteúdo vai explicar aos visitantes o impacto mundial das vacinas na prevenção de doenças. A importância do “Mondo Vaccini” será informar as pessoas sobre as medicações, fornecendo aos cidadãos informações corretas sobre saúde. A mostra é mais uma forma do governo italiano de conscientizar a população depois de episódios polêmicos envolvendo a prática de vacinação no país. Em junho do ano passado, o Parlamento e o governo da Itália aprovaram uma lei que obriga que crianças de zero a 12 anos sejam vacinadas. (ANSA)