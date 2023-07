Itália lança campanha contra abandono de animais de estimação

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/07/2023 - 15:50 Compartilhe

ROMA, 22 JUL (ANSA) – O Ministério da Saúde da Itália lançou neste sábado (22) uma campanha contra o abandono de animais.

O objetivo da ação, que foi chamada de “inseparáveis nas férias”, é fazer com que as pessoas possam estreitar suas relações com os pets ao longo do verão no Hemisfério Norte.

“Os nossos amigos animais merecem amor e carinho constantes todos os dias porque o único lugar certo para eles é ao nosso lado”, destacou o Ministério da Saúde do país.

A ação é acompanhada por um filtro no Instagram para que fotos de donos com seus animais de estimação possam ser compartilhadas nas redes sociais.

Na Itália, a pessoa que abandona um animal corre o risco de pegar até um ano de prisão ou pagar uma multa que pode chegar até 10 mil euros (R$ 53,1 mil).

Em 2022, um estudo da Agência Nacional de Proteção Animal (Enpa) apontou que quase 60 mil animais de estimação foram abandonados por seus donos entre os meses de janeiro e setembro.

