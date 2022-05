Itália lança academia de futebol para descobrir jovens talentos

ROMA, 18 MAI (ANSA) – O presidente da Federação Italiana de Futebol (Figc), Gabriele Gravina, anunciou nesta quarta-feira (18) a abertura de uma academia para encontrar novos talentos para a Azzurra.

O objetivo do projeto é ampliar a base de jogadores que podem ser convocados para defender a Azzurra, além de tentar amenizar a crise causada pela nova ausência do país em uma Copa do Mundo.





“É um projeto que foi acertado com Roberto Mancini para ampliar a base da seleção para a equipe principal”, explicou Gravina.

O primeiro estágio de treinamento da academia está marcado para acontecer entre os dias 24 e 26 de maio. Os trabalhos deverão ocorrer pelo menos uma vez por mês.

Mancini comanda a Itália desde 2018 e perdeu apenas quatro jogos à frente da Azzurra, o último deles por 1 a 0 para a Macedônia do Norte, em casa, resultado que tirou a nação da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. (ANSA).