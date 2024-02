Itália lança 1º sapato desenhando por Inteligência Artificial

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/02/2024 - 14:50 Para compartilhar:

VENEZA, 11 FEV (ANSA) – Uma empresa italiana lançou o primeiro sapato produzido à mão no país que foi desenhado pela Inteligência Artificial (IA).

O projeto nasceu da colaboração entre a Peron Shoes, uma indústria de calçados de Riviera Brenta, e a EZ Lab, uma empresa especializada em tecnologia blockchain.

O sapato foi apresentado durante um evento sobre Inteligência Artificial realizado em Cannes, na França.

O produto foi confeccionado artesanalmente por um profissional, mas a elaboração do design dele ficou sob responsabilidade da tecnologia, que desenvolveu o modelo após ser questionada sobre as próximas tendências para o mercado de luxo.

A sola do sapato tem uma espécie de tag que permite o consumidor, através do smartphone, acessar o passaporte digital do acessório, que contém informações em relação à sustentabilidade, rastreabilidade, origem e história da empresa responsável. (ANSA).

