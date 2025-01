Itália lamenta ataque nos EUA e condena terrorismo

ROMA, 2 JAN (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, enviou nesta quinta-feira (2) uma mensagem ao seu homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden, para lamentar o ataque que deixou ao menos 15 mortos em Nova Orleans durante as celebrações de Ano Novo.

“Tomei conhecimento com consternação do ataque covarde que causou muitas vítimas e feridos na cidade de Nova Orleans. O povo italiano participa do luto por aqueles que perderam seus entes queridos e espera pela rápido recuperação dos feridos”, escreveu o líder italiano.

Mattarella destacou que, “neste momento de dor para o povo americano, gostaria de reafirmar a intenção decisiva da República Italiana de combater da forma mais forte possível todas as formas de terrorismo, com base nesses valores de civilidade, democracia e respeito pela vida humana, sempre compartilhado com os Estados Unidos”.

“Em espírito de proximidade e na expectativa de recebê-lo em Roma, renovo-lhe, senhor presidente, as expressões das mais profundas condolências da República Italiana e das minhas”, concluiu.

Na madrugada da última quarta-feira (1º), Shamsud-Din Jabbar, de 42 anos, usou seu veículo para furar um bloqueio e jogá-lo em direção a uma multidão. Após o atropelamento, o suspeito desceu da caminhonete e começou a disparar uma arma contra os presentes.

Na sequência, a polícia trocou tiros com o criminoso, que morreu durante a ofensiva. Segundo as autoridades locais, Jabbar era um cidadão americano que serviu o Exército dos EUA e tinha uma bandeira do grupo jihadista Estado Islâmico em seu carro.

Os investigadores apuram ainda se Jabbar era um lobo solitário que se radicalizou nos EUA ou se estava ligado ao EI ou a outras organizações terroristas, embora até agora ninguém tenha assumido a responsabilidade pelo ataque. (ANSA).