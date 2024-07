Itália investiga morte de homem que acreditava namorar Dua Lipa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/07/2024 - 15:01 Para compartilhar:

MILÃO, 30 JUL (ANSA) – O Ministério Público de Milão abriu uma investigação para apurar a morte de um italiano de 59 anos que pode ter cometido suicídio após supostamente ter sido vítima de um golpe online, no qual acreditava namorar com a cantora Dua Lipa.

Gianfranco Bonzi era porteiro de um prédio no bairro de Brera e desapareceu no dia 23 de março, após sofrer uma desilusão. Seu corpo foi encontrado apenas em 22 de junho no rio Adda, na zona de Cremona, e exames de DNA confirmarem sua identidade.

Segundo as autoridades, o italiano teria sido alvo do chamado “golpe do amor”, no qual uma pessoa se passou pela estrela pop para manter conversas e extorquir a vítima.

O perfil falso era usado para pedir dinheiro a Bonzi, que teria perdido cerca de 5 mil euros. As investigações ainda apuram se foi oferecido a ele um falso investimento em bitcoin.

Em uma publicação nas redes sociais é possível subentender que ele acreditava viver um romance com a cantora. “Este é o meu último post que publico e também uma das últimas ações da minha vida. A causa de uma desilusão amorosa que não consegui suportar”, diz o texto.

A Procuradoria de Cremona ordenou uma autópsia e apura um incitamento ao suicídio. Imagens das câmeras de vigilância do prédio na via Borgonuovo o capturaram saindo do prédio com um carrinho em março.

Agora, o inquérito, conduzido pela polícia local, terá também que esclarecer quem estava por trás do perfil falso com o qual o homem conversou durante muito tempo. (ANSA).