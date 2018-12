Itália investiga mais 2 suspeitos de tragédia em discoteca

ANCONA, 21 DEZ (ANSA) – O Ministério Público de Ancona, na Itália, está investigando mais dois suspeitos de participar do tumulto que deixou seis mortos em uma discoteca de Corinaldo, no centro-leste da Itália.

De acordo com as autoridades, os homens foram identificados como Marco Cecchini, um DJ, e Gianni Ermellin, segurança da boate “Lanterna Azzurra”. Eles são acusados de cumplicidade em homicídio agravado, assim como os outros sete investigados no caso. A tragédia ocorreu no último dia 8 de dezembro, quando o rapper Sfera Ebbasta se apresentava na discoteca. Segundo relatos de testemunhas, o lançamento de um spray de pimenta provocou pânico no público, que derrubou uma balaustrada ao tentar fugir do local. Ao todo, seis pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Além desses investigados, há um adolescente de 15 anos que é suspeito de lançar o spray de pimenta que teria originado o tumulto. A investigação é realizada por dois peritos: o tenente Costanzo Di Perna e Marcello Mangione. (ANSA)