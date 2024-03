Itália investiga furto milionário de peças de ouro em exposição

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/03/2024 - 13:50 Para compartilhar:

ROMA, 8 MAR (ANSA) – A polícia da Itália investiga um furto milionário, ocorrido entre a noite de terça (5) e a manhã de quarta-feira (6), de 20 estátuas de ouro e 30 joias do escultor abstrato italiano do século 20 Umberto Mastroianni.

As obras estavam em exposição na antiga casa do poeta protofascista nacionalista Gabriele d’Annunzio, no Lago de Garda, hoje um museu, e foram levadas na véspera do encerramento da exposição.

A mostra na província de Brescia havia sido aberta em 30 de dezembro de 2023, e o furto foi descoberto pelos gestores do evento, que encontraram todos os espaços vazios quando chegaram ao trabalho na última quarta.

Os carabineiros da Unidade de Proteção ao Patrimônio Cultural, elite da polícia de arte da Itália, estão apurando as circunstâncias do crime.

“Como um ouro quente e fluido, os ouros de Umberto Mastroianni” homenageava o tio da lenda do cinema Marcello Mastroianni.

Foram levados anéis, pulseiras, broches, alfinetes, outras joias e folhas de metal e esculturas feitas pelo artista entre os anos 1950 e 1990. (ANSA).

