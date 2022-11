Itália investiga cânticos antissemitas da torcida da Lazio

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/11/2022 - 8:20 Compartilhe

ROMA, 8 NOV (ANSA) – A Federação Italiana de Futebol (Figc) abriu uma investigação contra a torcida organizada da Lazio por cânticos antissemitas entoados durante o clássico contra a Roma.

Ao longo do “Derby della Capitale”, disputado no último domingo (6), membros da Curva Nord, uma das principais organizadas da Lazio, chamaram os rivais romanos de “judeus amarelos e vermelhos” e, repetiram várias vezes: “Vão para a sinagoga rezar, sempre te farei fugir,”.

Diversos vídeos publicados nas redes sociais comprovam as ações dos torcedores organizados da Lazio, que pulavam e cantavam bem alto as músicas antissemitas, principalmente no final do jogo.

Um dos fatos que chamaram atenção foi a reação dos jogadores da Lazio, que não mostraram nenhum sinal de incômodo ou abalo pelas ofensas dos torcedores.

O clube da capital italiana, por sua vez, publicou um comunicado se distanciando do caso.

“A Lazio sempre condenou com a maior firmeza qualquer expressão de antissemitismo e racismo que agora se manifesta em quase todos os jogos e em todos os estádios da Itália. Eles não fazem parte da nossa cultura e não representam nossos torcedores”, escreveu a Lazio.

Graças ao gol do brasileiro Felipe Anderson, a Lazio superou a Roma por 1 a 0 e subiu para a terceira colocação da Série A da Itália, tendo oito pontos a menos que o líder Napoli. (ANSA).

