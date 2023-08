Itália interdita navio de ONG do Mediterrâneo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2023 - 12:01 Compartilhe

AGRIGENTO, 21 AGO (ANSA) – A Itália interditou o navio de uma ONG humanitária que faz operações de resgate de migrantes e refugiados no Mar Mediterrâneo.

A apreensão administrativa valerá por 20 dias e atinge a embarcação Aurora, da entidade Sea Watch e que atracou na ilha de Lampedusa no último sábado (19) com 72 migrantes a bordo.

As autoridades italianas, no entanto, haviam ordenado que o navio navegasse até Trapani, na Sicília, 280 quilômetros mais distante.

A Sea Watch alegou que não teve escolha e que não era “viável” ir até Trapani. “Proteger as pessoas é nossa prioridade”, afirmou a ONG.

A Guarda Costeira já fez uma inspeção no navio e examinou documentos de bordo e instrumentos técnicos.

A Itália enfrenta um momento de recrudescimento da crise migratória no Mediterrâneo e já contabiliza 105,4 mil deslocados internacionais desde o começo de 2023, mais que o dobro do número registrado no mesmo período do ano passado.

O agravamento da emergência humanitária acontece apesar da postura linha dura prometida pela premiê Giorgia Meloni, que aprovou no início do ano um decreto para limitar os resgates feitos por navios de ONGs.

A medida, no entanto, não foi suficiente para reverter a tendência. (ANSA).

