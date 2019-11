Itália interdita maior parque natalino do país

MILÃO, 14 NOV (ANSA) – O maior parque temático natalino da Itália, localizado em Milão, foi interditado pelas autoridades a uma semana de sua inauguração.

O espaço, chamado “O Sonho de Natal”, deveria abrir ao público no próximo dia 22 de novembro. Mas, de acordo com a Procuradoria, foram constatadas violações às regras de segurança no trabalho durante a montagem do parque.

A atração temporária estava prevista para funcionar até 30 de dezembro, em uma área de mais de 30 mil metros quadrados no Hipódromo Snai.

O parque terá casa do Papai Noel, fábrica de brinquedos, espaço para crianças escreverem cartas pedindo presentes e o “vilarejo dos elfos”, um pitoresco mercadinho natalino em estilo nórdico.

Segundo os organizadores da iniciativa, a interdição se deve a “problemas técnicos”, e a abertura do parque foi adiada para 29 de novembro. Para compensar o atraso, o período de funcionamento do “Sonho de Natal” será estendido até 6 de janeiro. (ANSA)