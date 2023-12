Itália intensifica com Reino Unido combate ao tráfico de pessoas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/12/2023 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 16 DEZ (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se encontrou neste sábado (16) com seus homólogos britânico e albanês, Rishi Sunak e Edi Rama, respectivamente, e concordaram em intensificar a colaboração entre os três países para combater os traficantes de seres humanos.

Na reunião em Roma, os líderes ainda concordaram em financiar uma ação que tem o objetivo de repatriar voluntários assistidos para seus países de origem elaborado pela Organização Internacional para as Migrações (OIM).

“Depois de concordarem sobre a necessidade de combater a migração ilegal para a Europa de uma forma cada vez mais estruturada, os líderes desejam intensificar ainda mais a cooperação entre os três países para combater o tráfico de seres humanos”, afirmou a nota.

Sunak destacou que a quantidade de migrantes que desembarcam na ilha italiana de Lampedusa “não é mais sustentável”. O chefe de governo britânico acrescentou que a situação do local é “incorreto” e “imoral”.

“Nós é quem deveríamos decidir quem chega ao nosso país e não os grupos criminosos. Devemos ter o controle da migração e gerir o problema, se ignorarmos, os nossos países estariam em risco. Precisamos parar os barcos e as pessoas devem saber que se vierem ilegalmente para os nossos países não poderão ficar”, disse Sunak.

Até o fim de novembro, mais de 150 mil migrantes e refugiados chegaram a Itália por via marítima desde o início de 2023, um aumento de 60% em relação ao mesmo período de 2022, de acordo com dados do Ministério do Interior. Das chegadas, cerca de 70% desembarcaram em Lampedusa.

Além de abordar o “trabalho comum no âmbito migratório”, Meloni e Sunak falaram sobre alguns assuntos de política internacional, como a invasão da Rússia e o conflito no Oriente Médio. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias