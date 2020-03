Itália injeta 4,3 bi de euros em fundo para cidades afetadas

ROMA, 29 MAR (ANSA) – Em meio à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou que será injetado um valor de 4,3 bilhões de euros no fundo de solidariedade das cidades para o combate aos efeitos econômicos da doença.

“Acabei de assinar um decreto que dispõe 4,3 bilhões no fundo de solidariedade. Com a ordem da Defesa Civil, adicionamos 400 milhões de euros imediatos nesse fundo, como uma antecipação às comunas com a meta de destiná-los às pessoas que não tem dinheiro para fazer compras. Daqui nascerão vales para que as pessoas possam comprar gêneros alimentícios”, disse Conte em coletiva na noite deste sábado (28).

O premier estava ao lado do ministro da Economia, Roberto Gualtieri, que afirmou que o governo está trabalhando para dar “o mais rápido possível” as indenizações e pagamentos públicos para os cidadãos. “A partir de 1º de abril, com um clique, poderá ser feito o pedido e serão pagos os 600 euros, que queremos ampliar e aumentar. Não é tanto o momento de reformar instrumentos ordinários, mas de enfrentar uma situação extraordinária”, afirmou o ministro sobre a renda de emergência instituída pelo governo.

Neste sábado, a Itália superou os 10 mil mortos por conta da Covid-19, com mais de 92,4 mil infectados pelo novo vírus em todo o país. A nação é a segunda no mundo em número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos (124.686), mas lidera o ranking de vítimas. (ANSA)