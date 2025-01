Itália inicia julgamento de brasileira acusada de matar parceiro

VARESE, 27 JAN (ANSA) – O julgamento da brasileira Adilma Pereira Carneiro, acusada de ter planejado o assassinato de seu namorado, o italiano Fabio Ravasio, ocorrido em 9 de agosto de 2024, teve início nesta segunda-feira (27) em Varese, norte da Itália.

Além de Carneiro, 49 anos, sete cúmplices também são réus: o filho da brasileira, Igor Benedito; o marido Marcello Trifone, de quem ela nunca se divorciou oficialmente; o mecânico e suposto amante da acusada, Fabio Oliva; o garçom Massimo Ferretti; o namorado da filha de Carneiro, Fabio Lavezzo; além de Mirko Piazza e Mohamed Daibi.

Segundo as investigações, a brasileira teria planejado o homicídio para ficar com o patrimônio do Ravasio, 52, avaliado em cerca de 3 milhões de euros, entre propriedades e um comércio em Magenta. Ela afirma ter dois filhos menores com o italiano, que faleceu ao ser atropelado por um carro quando andava de bicicleta. O veículo é de propriedade da brasileira, mas seria conduzido por Benedito, que usava uma peruca para não ser reconhecido.

Ainda de acordo com a acusação, Carneiro pretendia que a morte de Ravasio parecesse um acidente. No carro estavam os demais réus, com exceção de Piazza, que avisou o motorista sobre a vinda do ciclista, e de Daibi, que se jogou no chão para fingir um mal-estar, atrapalhar o trânsito e facilitar a fuga do veículo dirigido por Benedito. (ANSA).