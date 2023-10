Itália inicia controles na fronteira com Eslovênia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/10/2023 - 11:01 Para compartilhar:

TRIESTE, 21 OUT (ANSA) – A Itália iniciou neste sábado (21) a realização de controles de passaporte nas fronteiras com a Eslovênia e a Áustria na região de Friuli Veneza Giulia, em ação para evitar possíveis infiltrações terroristas através da chamada rota balcânica.

A suspensão do Tratado de Schengen, que regulamenta uma área de livre circulação em boa parte da Europa, foi decidida na esteira de ações terroristas de simpatizantes do Estado Islâmico (EI) na França e na Bélgica.

Inicialmente, os controles valerão por 10 dias, período em que viajantes poderão ter de apresentar documentos para entrar e sair da Itália nas fronteiras com Eslovênia e Áustria em Friuli Veneza Giulia.

Ljubljana, por sua vez, restabeleceu os controles de passaporte nas divisas com Croácia e Hungria, e medida análoga foi tomada por outros nove países da União Europeia em função do conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio. (ANSA).

