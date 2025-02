Itália ‘inesperada’ oferece turismo em vilarejo ‘todo azul’

ROMA, 21 FEV (ANSA) – Agora é possível encontrar localidades turísticas interessantes na Itália menos conhecidas através de aplicativos que oferecem itinerários personalizados, como o “Unexpected Italy”, ao mesmo tempo que surgem novas figuras de atuação no setor, como os “gerentes de destinos”, que através de um decreto representam o Made in Italy a partir de uma perspectiva menos explorada.

Dentre as propostas, há uma na lagoa de Veneza, que longe da multidão, o visitante pode conhecer o pequeno arquipélago de Giudecca, onde é possível contemplar um lindo parque, a igreja do Santíssimo Redentor e muitas vidrarias artesanais.

Se Portofino, na Ligúria, está lotada, o melhor é ir para Savona, uma cidade igualmente agradável com arquitetura barroca e vistas para o mar da Riviera.

Também é possível fugir dos turistas em Florença: o Castelo Sammezzano, em Leccio, possui uma história muito rica, enquanto o vilarejo vizinho de Reggello abriga a belíssima igreja românica de San Pietro.

Outros lugares igualmente surpreendentes, mas pouco conhecidos, são as Lame Rosse, um pequeno “Grand Canyon” nos Monti Sibillini, em Marche. Outro destaque da região é o majestoso castelo do vilarejo de Sassocorvaro.

No sul do país, o desfiladeiro vulcânico Gole dell’Alcantara, na Sicília, com 25 metros de altura, promete surpreender os recém-chegados. Já na Puglia, o vilarejo de Casamassima, todo pintado de azul, com certeza é algo que não se encontra com facilidade por aí. (ANSA).