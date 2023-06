Itália identifica turista que vandalizou Coliseu de Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2023 - 12:01 Compartilhe

ROMA, 29 JUN (ANSA) – A polícia da Itália identificou o turista filmado gravando seu nome e o de sua namorada com uma chave em uma parede do Coliseu de Roma, caso que gerou revolta no país e uma caçada ao infrator.

De acordo com a Arma dos Carabineiros, trata-se de um casal residente na Inglaterra, mas os nomes completos não foram divulgados até o momento.

O homem gravou o escrito “Ivan+Haley 23” em uma das paredes do Coliseu, monumento com quase 2 mil anos de história, e agora arrisca ser condenado a até cinco anos de prisão e a pagar multa de 15 mil euros.

“Espero que quem tenha realizado esse gesto seja identificado e multado de acordo com as nossas leis”, disse o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, no início da semana.

(ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias