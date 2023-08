Itália homenageia vítimas do pior acidente de trabalho da Europa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/08/2023 - 15:01 Compartilhe

MARCINELLE, 8 AGO (ANSA) – A Itália homenageou nesta terça-feira (8) as memórias dos 262 mineiros, dos quais 136 italianos, que morreram em 1956 na tragédia de Marcinelle, na Bélgica, considerada o pior acidente de trabalho da história da Europa.

O ministro das Relações Exteriores e vice-presidente da Itália, Antonio Tajani, participou, junto com autoridades belgas, de uma cerimônia realizada por ocasião dos 67 anos do desastre.

O evento ocorreu na praça em frente à mina, com a presença da rainha emérita Paola da Bélgica; da embaixadora da Itália em Bruxelas, Federica Favi; e do embaixador da Itália na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Marco Peronaci.

Na cerimônia, um sino foi tocado 262 vezes e todos os nomes das vítimas foram lidos em voz alta.

“A tragédia de Marcinelle desempenhou um papel crucial na formação das bases da Europa atual e da cidadania europeia, inspirada nos valores compartilhados de respeito à dignidade humana, igualdade, democracia e livre circulação dos trabalhadores”, afirmou Tajani.

O chanceler disse que o evento procurou homenagear todos os italianos que vivem fora do país: “Em particular os compatriotas que morreram no trabalho, e que contribuíram com o desenvolvimento econômico, social e cultural da Itália e dos países onde foram acolhidos”, concluiu.

Em nota, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, também relembrou e lamentou o episódio: “Precisamos, mais do que nunca, manter firmemente a proteção aos trabalhadores. De todos, onde quer que estejam, de qualquer nacionalidade, para prevenir as formas inaceitáveis de marginalização”.

A primeira-ministra, Giorgia Meloni, também divulgou um comunicado sobre o aniversário: “A tragédia marcou para sempre a história nacional e europeia. Os mineiros trabalharam duro, com humildade e entrega, sem garantias, em condições inimagináveis”.

