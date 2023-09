Itália homenageia rainha Elizabeth II com selo postal

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/09/2023 - 14:50 Compartilhe

ROMA, 12 SET (ANSA) – A Itália emitiu nesta terça-feira (12) um selo postal comemorativo para homenagear a rainha Elizabeth II, que faleceu há pouco mais de um ano.

O selo, um dos poucos emitidos pelo país europeu a uma personalidade não nascida na Itália, foi divulgado durante um evento no ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso.

A cerimônia teve a participação do chefe da pasta, do embaixador britânico na Itália, Edward Llewellyn, e de outras autoridades.

A arte do selo lançado no país mostra a monarca em vários momentos de sua vida.

A rainha Elizabeth, que quebrou o recorde de tempo no trono, com 70 anos, morreu em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos de idade. (ANSA).

