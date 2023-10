Itália goleia Malta e continua na caça à Inglaterra nas Eliminatórias da Eurocopa 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/10/2023 - 17:55 Compartilhe

A seleção italiana confirmou o favoritismo ao golear Malta por 4 a 0 neste sábado, no estádio San Nicola, na cidade de Bari, pela sétima rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024. Com o resultado, continua na perseguição à Inglaterra, que lidera o Grupo C.

A Itália chegou aos dez pontos, confirmando a segunda colocação por mais uma rodada. A Inglaterra tem 13. A Ucrânia, com 10, chegou a ameaçar a vice-liderança da equipe italiana, mas acabou ficando em terceiro.

Em campo, a Itália não precisou se esforçar muito para sair com os três pontos. Malta não conseguiu ameaçar e saiu atrás do placar aos 22 minutos, quando Bonaventura aproveitou a sobra e deu um chute cruzado para fazer 1 a 0.

A Itália ampliou ainda no primeiro tempo. Berardi recebeu na direita, tabelou com Barella e mandou no fundo das redes. O terceiro saiu aos 18 da etapa complementar. Raspadori invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro. Moise Kean furou e a bola sobrou limpa para Berardi empurrar.

Com o passar do tempo, a seleção italiana baixou o ritmo com a clara intenção de não se desgastar. Mesmo assim, fechou a goleada aos 47. Udogie recuperou a bola e deu para Frattesi, da entrada da área, chutar rasteiro para dar números finais ao embate.

Ainda pelo Grupo C, a Ucrânia derrotou a Macedônia do Norte, em duelo direto pela classificação, por 2 a 0. Com isso, chegou aos dez pontos, deixando seu adversário na sétima posição, com sete.

DINAMARCA TAMBÉM VENCE

A Dinamarca deu mais um passo rumo a classificação no acirrado Grupo H ao derrotar o Casaquistão por 3 a 1, com destaque para Robert Skov, autor de dois gols. O resultado deixou a equipe dinamarquesa dentro da zona de classificação, com 14 pontos, dois atrás da Eslovênia, com 16.

O líder do Grupo H não tomou conhecimento da Finlândia e venceu por 3 a 0, com dois gols de Sesko. A derrota deixou a seleção finlandesa em terceiro lugar, com os mesmos 12 pontos do Casaquistão. Já a Irlanda do Norte chegou aos sete ao bater o San Marino por 3 a 0.

Pelo Grupo G, a Hungria assumiu a liderança isolada, com 13 pontos, ao derrotar a Sérvia, em duelo direto pela primeira posição, por 2 a 1. Já a Lituânia conquistou a primeira vitória ao bater a Bulgária, fora de casa, por 2 a 0.

