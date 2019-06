Itália goleia Jamaica e complica situação das brasileiras

As italianas garantiram classificação às oitavas de final da Copa do Mundo da França-2019 de futebol feminino nesta sexta-feira, graças à goleada por 5 a 0 sobre a Jamaica, um resultado que complica a situação do Brasil no Grupo C.

Dois jogos, duas vitórias. Depois de derrotarem a Austrália na estreia, as italianas mostraram novamente sua força com uma vitória elástica sobre as jamaicanas no estádio Auguste-Delaune, em Reims.

Com seis pontos, a Itália garante presença nas oitavas de final e tem tudo para terminar na primeira colocação, com três pontos a mais que o Brasil, derrotado na véspera pela Austrália (3-2), que entrou novamente na disputa com o triunfo sobre Marta e companhia.

Apesar da derrota, tudo segue aberto para as brasileiras, que ainda enfrentam a Itália em 18 de junho, e devem beliscar uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo com um simples empate.

Sexta-feira:

Jamaica – Itália 0 – 5

Já jogados:

Brasil – Jamaica 3 – 0

Austrália – Itália 1 – 2

Austrália – Brasil 3 – 2

Classificação: Pts J V E D gp gc sg

1. Itália 6 2 2 0 0 7 1 6

2. Brasil 3 2 1 0 1 5 3 2

3. Austrália 3 2 1 0 1 4 4 0

4. Jamaica 0 2 0 0 2 0 8 -8

A jogar:

18/06 (16h00): Itália – Brasil

18/06 (16h00): Jamaica – Austrália

sha/bvo/am