Itália goleia a República Tcheca em seu último amistoso antes da Eurocopa Vitória da Seleção Italiana por 4 a 0 mantém fase invicta e coloca a 'Azurra' em boa fase para a Eurocopa, que terá início no próximo dia 11

Nesta sexta-feira, a Seleção Italiana recebeu a Seleção da República Tcheca no Estádio Renato Dall’Ara, na cidade de Bologna, em amistoso preparatório para a Eurocopa. O confronto terminou com vitória da Itália por 4 a 0, com gols marcados por Ciro Immobile, Nicolò Barella, Lorenzo Insigne e Domenico Berardi.

Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

ABRIU O PLACAR

Quem começou melhor na partida foi a Seleção Italiana. A equipe da casa conseguiu marcar aos 23 minutos quando, após boa jogada criada no ataque, um corte da zaga da República Tcheca fez a bola sobrar para Ciro Immobile marcar.

AMPLIOU

Perto do final da primeira etapa, aos 42 minutos, a Itália conseguiu ampliar a sua vantagem no placar. Para aproveitar o não-avanço da República Tcheca, os italianos acharam mais um gol, dessa vez marcado pelo meio-campista Nicolò Barella.

TRÊS É GOLEADA?

Já na segunda etapa, os italianos conseguiram garantir a vitória quando, aos 22 minutos, marcaram o seu terceiro gol. Após belo passe de Locatelli, Ciro Immobile dominou e deixou Insigne com espaço para colocar o 3 a 0 no placar para a Azurra.

CHOCOLATE

Pouco tempo depois de fazer o terceiro gol, aos 28 minutos, a Azurra conseguiu, enfim, aplicar uma bela goleada. Após boa arrancada de Lorenzo Insigne, o camisa 10 colocou Domenico Berardi em situação positiva para fechar a conta.

SEQUÊNCIA

A Itália enfrenta a Turquia às 16h (de Brasília) da próxima sexta-feira em sua estreia na Eurocopa. A República Tcheca, por sua vez, faz mais um amistoso nesta terça-feira, às 15:15h (de Brasília), quando enfrenta a Albânia.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também