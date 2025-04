Itália ganhará ‘Cidade do Chocolate’ toda dedicada ao doce

SÃO PAULO, 15 ABR (ANSA) – Por Luciana Ribeiro – A Itália ganhará no segundo semestre de 2025 um novo projeto inteiramente dedicado ao chocolate em um prédio histórico de Perúgia, importante polo produtor do doce no país.

Batizada como “Cidade do Chocolate”, a iniciativa promete ser “uma verdadeira narrativa imersiva com inúmeras oficinas educativas voltadas para diferentes públicos”, revelou Eugenio Guarducci, presidente da “Città del Cioccolato”, em entrevista à ANSA.

“Será um lugar aberto 364 dias por ano, com uma taxa de entrada que lhe permitirá viver uma experiência real ligada ao mundo do ‘Alimento dos Deuses'”, destacou.

A instalação está em construção dentro dos espaços do histórico Mercato Coperto de Perúgia e inclui uma estrutura de três níveis distribuídos em 2,8 mil metros quadrados, com dois andares e um terraço.

“A cidade é dividida em três áreas: um elegante Bar de Chocolate será criado no terraço do Mercato Coperto; a entrada e a bilheteria estarão localizadas no segundo andar, seguidas por várias seções dedicadas à geografia e história do cacau, do chocolate na Europa, na Itália e em Perúgia”, explicou Guarducci.

“Já no primeiro andar, uma grande floresta de cacau será reproduzida, permitindo que os visitantes conheçam todas as etapas do cultivo”, acrescentou.

Segundo o executivo italiano, o visitante também poderá explorar “espaços dedicados à sustentabilidade e à biodiversidade, à economia do cacau e do chocolate, até chegar a uma verdadeira fábrica de chocolate e a uma loja no final do percurso”.

Além disso, diversas atividades relacionadas à produção da iguaria acontecerão em um laboratório dentro de um prédio histórico da cidade, bem próximo ao Mercato Coperto.

“Os cenários da Cidade do Chocolate são enriquecidos por uma ampla e variada gama de soluções digitais e visuais que vão permitir viver uma experiência imersiva única e evocativa”, garantiu Guarducci, ressaltando que a meta é “atrair 350 mil pessoas a partir do terceiro ano de abertura”.

O projeto foi lançado pela Destinazione Cioccolato, entidade que assinou a concessão de 30 anos com o município de Perúgia para a gestão, valorização e modernização do Mercato Coperto.

Guarducci explicou que a ideia de construir a cidade do chocolate neste local nasceu da experiência adquirida com o Eurochocolate, maior festival do mundo dedicado ao doce e que acontece em Perúgia desde 1994.

“A iniciativa demonstrou como um produto com forte identidade para a nossa cidade se tornou uma verdadeira alavanca de marketing territorial”, concluiu ele. (ANSA).