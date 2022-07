Itália ganha ouro no Mundial de Atletismo após 19 anos

ROMA, 24 JUL (ANSA) – A Itália conquistou neste domingo (24) seu primeiro ouro em um Mundial de Atletismo em quase 20 anos.







O autor do feito é Massimo Stano, campeão da marcha atlética de 35 quilômetros em Eugene, nos EUA, chegando à frente do japonês Masatora Kawano, medalhista de prata, e do sueco Perseus Karlstrom, que ficou com o bronze.

Stano e Kawano correram a parte final da prova praticamente juntos e terminaram separados por apenas um segundo. A Itália não conquistava um ouro no Mundial de Atletismo desde 2003, quando Giuseppe Gibilisco foi campeão no salto com vara.

“Eu queria vencer esse Mundial, provar que Tóquio não foi um acaso e que eu poderia ir bem em uma distância diferente”, afirmou Stano, atual campeão olímpico na marcha atlética de 20 quilômetros, em entrevista à Rai.

“Fico contente em ter conquistado um ouro que todos esperavam”, acrescentou o atleta de 30 anos. (ANSA).