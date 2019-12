Itália ganha exposição pelo centenário de Fellini

BOLONHA, 16 DEZ (ANSA) – A cidade de Rimini recebe até o dia 15 de março a mostra “Fellini 100- Gênio Imortal”, em celebração aos 100 anos do nascimento de Federico Fellini, um dos mais importantes cineastas da Itália.

Fellini nasceu em 20 de janeiro de 1920, em Rimini, na Emília-Romanha, e morreu em 31 de outubro de 1993, em Roma.

Naquele ano, venceu o Oscar Honorário pelo conjunto de sua obra.

Entre seus filmes de maior sucesso, destacam-se “A Doce Vida”, “Oito e Meio”, “Amarcord”, “Noites de Cabíria” e “A Estrada”. A exposição foi inaugurada no último dia 14 de dezembro e, somente no primeiro dia, recebeu mais de 4 mil visitantes. “Se a Itália se tornou, para o mundo todo, o país da ‘Doce Vida’, é graças ao seu olhar único e inconfundível. Pouquíssimos artistas conseguiram representar a história toda do nosso país como Fellini”, disse a organização da mostra.

Idealizada e projetada pelo Studio Azzurro, a exposição ocorre no Castel Sismondo e reúne documentos inéditos, desenhos, roupas e manuscritos de filmes. A ideia é que seja uma exposição itinerante que integre uma série de eventos especiais em 2020, quando será relembrado o centenário do nascimento de Fellini. Em abril, após Rimini, a mostra será instalada no Palazzo Venezia, em Roma, e depois seguirá por Los Angeles, Moscou e Berlim. Mais informações podem ser encontradas em: https://www.mostrafellini100.it/ (ANSA)