Itália felicita novo presidente do Líbano e reforça parceria

ROMA, 10 JAN (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, cumprimentou nesta sexta-feira (10) o novo presidente do Líbano, general Joseph Aoun, eleito para ocupar um cargo que estava vago havia mais de dois anos.

“Gostaria de estender, em meu nome e do governo italiano, as felicitações ao general Joseph Aoun por sua eleição como presidente da República Libanesa. Estou convencida de que o presidente Aoun saberá ser um guia seguro e confiável ao Líbano, uma nação amiga da Itália e à qual estamos ligados pela história e relações profundas”, declarou a líder europeia.

Meloni também destacou que seu governo deve continuar a trabalhar pela paz no Líbano, devastado pela recente guerra entre o grupo xiita Hezbollah e as forças armadas de Israel.

“A Itália continuará a contribuir para a paz e o bem-estar do território libanês, também através do empenho constante e generoso dos soldados envolvidos na missão da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) e na missão bilateral das forças italianas (Mibil)”, disse a premiê, acrescentando que a colaboração histórica entre os países “está destinada a crescer ainda mais”.

Além disso, o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, se reuniu com Aoun nesta sexta, em Beirute, para reforçar o apoio do país europeu ao processo de estabilização e pacificação do Líbano.

“A eleição do presidente Aoun representa um momento histórico para o Líbano e um sinal importante para todo o Oriente Médio”, destacou Tajani. “Trabalharemos a fim de que o cessar-fogo com Israel represente o primeiro passo para uma paz sustentável”, acrescentou. (ANSA).