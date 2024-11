Itália fecha embaixada em Kiev após alerta de ataque russo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/11/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 20 NOV (ANSA) – A Itália fechou sua embaixada em Kiev nesta quarta-feira (20) devido ao alerta para um possível bombardeio russo contra a Ucrânia.

A medida chega após um alarme lançado pela representação diplomática dos Estados Unidos na capital ucraniana, que também suspendeu as atividades presenciais nesta quarta, assim como a embaixada da Espanha.

“Por precaução, a embaixada em Kiev permanecerá fechada ao público hoje. No entanto, a embaixada permanece operando”, diz um comunicado da sede diplomática da Itália. “Em caso de alarme aéreo, se recomenda a todos os cidadãos italianos presentes no país que respeitem as medidas mais rígidas de mitigação de risco e se dirijam imediatamente ao abrigo mais próximo”, acrescenta.

Pouco antes, a embaixada dos EUA havia alertado para um “potencial ataque aéreo significativo em 20 de novembro”, em meio ao aumento da tensão devido à autorização do presidente Joe Biden para a Ucrânia utilizar mísseis americanos de longo alcance contra a Rússia.

O primeiro ataque de Kiev com os mísseis Atacms foi realizado na última terça (19) e mirou a região russa de Bryansk, na fronteira entre os dois países. Na sequência, Putin assinou o projeto que flexibiliza as regras para uso de armas nucleares.

“Estou preocupado com a agressividade que a Rússia está manifestando contra a Ucrânia, utilizando até tropas norte-coreanas”, disse nesta quarta o vice-premiê e ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani. (ANSA).