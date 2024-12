Itália faz 1º transplante de coração batendo do mundo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2024 - 17:01 Para compartilhar:

PADOVA, 11 DEZ (ANSA) – Um hospital de Padova, na Itália, se tornou o primeiro no mundo a realizar um transplante de coração com o órgão totalmente batendo, desde a retirada do doador até a implantação no paciente.

A operação foi realizada em um homem de 65 anos e conduzida pela equipe do cirurgião cardíaco Gino Gerosa.

“É o primeiro no mundo com o coração batendo totalmente. Em um transplante de coração habitual, o órgão é retirado e implantado imóvel, já neste caso, ele sempre esteve batendo e por isso todo o transplante foi realizado com o coração batendo, desde o momento da retirada até o da implantação”, afirmou o médico italiano.

“Estamos muito felizes pelo paciente e porque este resultado abre caminho para muitos outros. É uma verdadeira revolução porque protegemos melhor o coração e a expectativa de vida do paciente que o recebe”, acrescentou.

De acordo com o especialista, a operação envolveu um paciente que sofria de cardiopatia pós-isquêmica. O homem está bem e deverá voltar para casa antes do Natal. (ANSA).