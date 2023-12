Itália fatura 1 bi de euros com exportação de doces de Natal

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/12/2023 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 23 DEZ (ANSA) – A Itália faturou 980 milhões de euros (R$ 5,3 bilhões) com a exportação de doces natalinos em 2022, como panetones, pandoros, chocolates e outras iguarias típicas, o que representa um aumento de 9,7% em relação ao ano anterior.

Os números foram divulgados pela confederação de artesãos Confartigianato, que elaborou também um ranking dos países que mais compram doces de Natal “made in Italy”, liderado pela França, com 194 milhões de euros, ou 19,8% do total.

Em seguida aparecem Alemanha, com 165 milhões (16,9%), e Reino Unido, com 81 milhões (8,3%).

“O que favorece a compra de produtos artesanais é a cada vez mais disseminada atenção à qualidade, à singularidade e à sustentabilidade”, explicou o presidente da Confartigianato, Marco Granelli.

A entidade também espera que as despesas natalinas no mercado interno em 2023 totalizam 24,4 bilhões de euros (R$ 131,5 bilhões), sendo que 15,9 bilhões (R$ 85,7) serão destinados a alimentos e bebidas. (ANSA).

