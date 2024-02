Itália fará amistosos preparatórios para Euro-2024 contra Venezuela e Equador

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/02/2024 - 17:46 Para compartilhar:

Como parte da preparação para a Euro-2024 (que será disputada de 14 de junho a 14 de julho), a Itália disputará dois amistosos nos Estados Unidos, contra Venezuela e Equador, nos dias 21 e 24 de março, anunciou nesta sexta-feira (2) a Federação Italiana de Futebol (FIGC).

A atual campeã da Europa enfrentará primeiro a ‘Vinotinto’, 50ª colocada no ranking da Fifa, no DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale (Flórida), do Inter Miami de Lionel Messi.

Três dias depois, a ‘Nazionale’ viajará para Nova York, casa do New York Red Bulls, para enfrentar o Equador, 32º colocado no ranking da Fifa.

Estes serão os primeiros jogos disputados pela Itália nos Estados Unidos desde junho de 2005, quando também entrou em campo em outros dois amistosos, lembrou a FIGC.

Comandada desde agosto pelo ex-técnico do Napoli Luciano Spalletti, a ‘Squadra Azzurra’ conseguiu garantir a classificação para a Euro-2024 na Alemanha, onde enfrentará Espanha, Croácia e Albânia no Grupo B.

jr/dam/gfe/aam/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias