Itália exige libertação de seus cidadãos presos na Venezuela

BRUXELAS, 29 AGO (ANSA) – O governo da premiê Giorgia Meloni voltou a exigir nesta quinta-feira (29) a libertação dos presos políticos italianos na Venezuela, em meio à crise deflagrada no país após a justiça validar a vitória do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho, sem revelar as atas eleitorais.

“Pedimos a libertação de todos os presos políticos com passaporte italiano na Venezuela. A situação é verdadeiramente preocupante, esta não é a forma de garantir um resultado do regime de Maduro”, afirmou o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, em Bruxelas.

De acordo com o chanceler italiano, “o que está acontecendo é inaceitável” e, portanto, exige a “liberação dos prisioneiros políticos, a começar pelos que têm passaporte italiano”.

A Venezuela tem atualmente 1.780 presos políticos, um número que disparou após as disputadas eleições presidenciais de 28 de julho, anunciou a ONG de direitos humanos Foro Penal.

Segundo a organização, antes de 28 de julho, havia 199 presos políticos na Venezuela e desde então outras 1.581 pessoas foram detidas no âmbito da onda de detenções com que o regime respondeu aos protestos pela polêmica reeleição de Maduro.

No dia seguinte ao anúncio da vitória, a repressão às manifestações deixou 27 mortos e 192 feridos, além de cerca de 2,4 mil presos, segundo dados oficiais.

“Registramos o maior número de presos políticos que a Venezuela já viu, pelo menos desde o início do século 21”, afirmou o Fórum Penal no X.

Maduro foi declarado vencedor com 52% dos votos pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), presidido por um líder chavista, que não exibiu as atas, alegando ter sofrido um ataque cibernético – hipótese descartada por especialistas em segurança digital.

A oposição, que publicou as atas fornecidas pelos seus procuradores, afirma que o seu candidato Edmundo González Urrutia obteve mais de 60% dos votos e denunciou uma “escalada repressiva”. Enquanto isso, o governo acusou os líderes opositores de incitarem a violência e prometeu prendê-los.

“Acredito que Maduro não pode claramente ser reconhecido como o legítimo vencedor das eleições presidenciais”, declarou o alto representante da UE, Josep Borrell, em sua chegada a Bruxelas, enfatizando que “a situação na Venezuela é crítica”. (ANSA).