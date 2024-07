Itália evacuará 300 pessoas de área isolada por tempestades

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/07/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 2 JUL (ANSA) – Cerca de 300 pessoas em uma área isolada esperam ainda nesta terça-feira (2) pela evacuação da cidade de Cogne, no norte da Itália, após uma onda de mau tempo afetar a região e provocar danos severos pelo território.

Do último final de semana até hoje, centenas de turistas tiveram que ser evacuados da cidade nas encostas da montanha Gran Paradiso por helicóptero, pois a estrada que liga a região foi bloqueada e destruída em vários pontos devido aos deslizamentos de terra e enchentes. Os 300 turistas restantes devem ser transportados de avião ainda nesta terça.

Mais cedo, o ministro da Defesa Civil da Itália, Nello Musumeci, anunciou que não será possível reabrir a rodovia regional da cidade de Cogne por pelo menos um mês. “Essa estrada é importante, estratégica e temo que não será possível consertá-la e deixá-la pronta para uso em um mês”, declarou à TV Sky.

Nos últimos dias, chuvas torrenciais causaram grandes inundações e deslizamentos de terra no Vale de Aosta e Piemonte. Para Musumeci, “é um desastre dentro do desastre porque Cogne e toda a área vivem do turismo sazonal e essa calamidade chegou durante uma temporada promissora”.

O aqueduto que leva água para a cidade foi consertado, mas o prefeito Franco Allera aconselhou os moradores a fervê-la antes de beber, por enquanto, como precaução.

Por fim, Musumeci reforçou ainda que a crise climática significa que eventos extremos como esse “não devem mais ser considerados excepcionais”. “Devemos nos acostumar a viver com eles, o que significa implementar uma campanha séria de prevenção”, concluiu. (ANSA).