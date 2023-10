Itália, EUA e aliados discutem estratégias de apoio a Israel

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/10/2023 - 19:01 Compartilhe

ROMA, 9 OUT (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; o presidente americano, Joe Biden; o chanceler alemão, Olaf Scholz; o presidente da França, Emmanuel Macron; e o premiê britânico, Rishi Sunak, se reuniram por videoconferência na noite desta segunda-feira (9) para falar sobre o conflito entre Israel e Hamas.

Após a reunião, o governo da Itália divulgou uma nota: “A presidente [do Conselho dos Ministros] Meloni, ao reafirmar o direito de Israel a se defender, indicou a necessidade de trabalhar para evitar uma ampliação da crise a nível regional e para tutelar a população civil envolvida”.

O encontro, segundo o Palazzo Chigi, visou examinar a “grave crise aberta após o bárbaro ataque do sábado passado perpetrado pelo Hamas, a dano do Estado de Israel”. “Os cinco chefes de Estado e de Governo concordaram em manter constante contato no andamento da crise”, diz o texto.

A nota diz ainda que os líderes “expressaram um firme apoio a Israel e inequívoca condenação dos assustadores atos criminosos do Hamas, que causaram um terrível número de vítimas inocentes, incluindo crianças, mulheres e idosos”.

“Portanto, foram discutidas iniciativas políticas mais urgentes que possam ser tomadas em conjunto. A tutela da vida dos reféns, começando pelas crianças de tenra idade, é uma prioridade absoluta e sobre ela se concentram os esforços diplomáticos”, concluiu o governo da Itália.

Já a nota da Casa Branca, falando em nome dos EUA e aliados, diz: “Os nossos países apoiarão Israel em seus esforços para se defender e a seu povo das atrocidades. Destacamos que para isso não é o momento em que nenhum partido hostil em Israel possa aproveitar os ataques para buscar vantagens”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias