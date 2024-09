Itália estuda projeto para reduzir impostos a casais com filhos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/09/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 11 SET (ANSA) – O ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, trabalha em um projeto para reduzir os impostos para casais com filhos, em uma tentativa do governo de reverter a tendência de queda na taxa de natalidade no país.

A informação é do jornal Il Foglio, alinhado com a gestão da premiê Giorgia Meloni. O objetivo seria “dar a possibilidade de quem tem mais filhos pagar menos impostos, ainda que a custo de eliminar ou rever algumas desonerações fiscais para pessoas sem filhos e aumentá-las a quem os faz”.

Giorgetti já teria levado o assunto para a mesa de Meloni e pretende alertar a oposição sobre os efeitos do inverno demográfico no tecido econômico.

A Itália vem batendo seguidos recordes negativos de natalidade e registrou apenas 379 mil nascimentos em 2023, menor número de sua história, fator que vem contribuindo para uma constante redução em sua população.

Uma projeção recente do Instituto Nacional de Estatística (Istat) apontou que o país pode perder 11,5 milhões de habitantes até 2070, o que significaria uma diminuição populacional de 20% em menos de meio século. (ANSA).