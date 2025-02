Itália estuda criar ‘Ministério do Cinema’, diz Tajani

ROMA, 19 FEV (ANSA) – O vice-premiê da Itália e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, apontou nesta quarta-feira (19) a possibilidade de criação no governo de um “Ministério do Cinema”. Segundo consta em sua página no X, a proposta veio do cineasta e roteirista Pupi Avati.

“Pupi Avati me falou da sua ideia de dar vida ao Ministério do Cinema. É uma proposta interessante para valorizar os conteúdos culturais, audiovisuais e multimídias que sempre prestigiaram a Itália e ajudaram a promover nossos produtos. Cinema, um setor chave do Made in Italy”, escreveu Tajani.

De acordo com o vice-premiê italiano, a sugestão de Avati será “analisada com aliados do governo”.

Com mais de 30 filmes produzidos, Pupi Avati é um dos mais renomados cineastas e roteiristas da Itália. Dentre suas obras mais conhecidas no Brasil, estão “Um amor de domingo”, “Senhor diabo” e “Um coração para sonhar”. (ANSA).