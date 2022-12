Itália estuda cobrar entrada no Pantheon de Roma

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/12/2022 - 13:39 Compartilhe

ROMA, 26 DEZ (ANSA) – O governo da Itália estuda começar a cobrar pela entrada no Pantheon, templo situado no centro histórico da capital italiana e onde estão sepultados antigos reis do país e o pintor renascentista Rafael Sanzio.





Edifício mais bem preservado da Roma Antiga, o Pantheon tem quase 2 mil anos de história e hoje é utilizado como uma basílica católica.

“O Pantheon é gratuito, mas estamos retomando um velho acordo que houve entre a Cúria, a Prefeitura de Roma e o Ministério da Cultura para tentar introduzir um bilhete”, disse o ministro da Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, em entrevista à emissora RaiNews 24.

Segundo ele, algumas categorias seriam isentas de pagamento, como moradores da capital. “É preciso fazer um estudo jurídico sobre o assunto, mas se arrecadarmos 10 milhões de euros por ano com o Pantheon, esse dinheiro seria vinculado à manutenção do local e de toda a praça, que pode ser melhor do que é agora”, acrescentou Sangiuliano.





No início de novembro, logo após tomar posse, o ministro já havia criticado museus da Itália que não cobram entrada, afirmando que essa prática “empobrece o patrimônio cultural”.

