Itália estreia na Copa do Mundo de Rugby com vitória

ROMA, 22 SET (ANSA) – A Itália estreou com vitória na edição de 2019 da Copa do Mundo de Rugby, no Japão. Em partida disputada na cidade de Higashiosaka, a Azzurra bateu a Namíbia por 47 a 22.

A seleção africana até conseguiu sair na frente da Itália, mas os comandados do irlandês Conor O’Shea se recuperaram do péssimo início de jogo e viraram o confronto.

Os dois países estão no grupo B do Mundial, ao lado de África do Sul, Canadá e da poderosa Nova Zelândia. Com cinco nações em cada uma das quatro chaves do torneio, apenas os dois primeiros posicionados avançam para as quartas de final.

O próximo compromisso da Itália será na quinta-feira (26), diante dos canadenses, em Fukuoka. A Namíbia, por sua vez, pegará dois dias depois a África do Sul.(ANSA)